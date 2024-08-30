Багаж легендарной итальянской актрисы потеряли по пути в Санкт-Петербург

Mash: багаж прилетевшей в Россию актрисы Орнеллы Мути потеряли

Багаж легендарной итальянской актрисы Орнеллы Мути, которая прилетела с визитом в Россию, потеряли по пути в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в чемодане находились ценные вещи гардероба — платья, подаренные артистке модельером Джорджо Армани, сумка Valentino и платок Chanel. На данный момент неизвестно, кто является виновником инцидента.

По данным источника, на данный момент звезда итальянского кинематографа отдыхает в гостинице после долгого перелета.

Мути прибыла в Россию, чтобы поучаствовать в открытии выставки художника Никаса Сафронова 31 августа.