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12:51, 30 августа 2024Культура

Багаж легендарной итальянской актрисы потеряли по пути в Санкт-Петербург

Mash: багаж прилетевшей в Россию актрисы Орнеллы Мути потеряли

Кадр: Telegram-канал Mash

Багаж легендарной итальянской актрисы Орнеллы Мути, которая прилетела с визитом в Россию, потеряли по пути в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в чемодане находились ценные вещи гардероба — платья, подаренные артистке модельером Джорджо Армани, сумка Valentino и платок Chanel. На данный момент неизвестно, кто является виновником инцидента.

По данным источника, на данный момент звезда итальянского кинематографа отдыхает в гостинице после долгого перелета.

Мути прибыла в Россию, чтобы поучаствовать в открытии выставки художника Никаса Сафронова 31 августа.

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      Варвара Кошечкина
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