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12:28, 30 августа 2024Культура

Раскрыт город проведения конкурса «Евровидение-2025»

Песенный конкурс «Евровидение» в 2025 году состоится в швейцарском городе Базель

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Музыкальный конкурс «Евровидение-2025» пройдет в городе Базель, Швейцария. Информация о том, что Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил новое место проведения, появилась на сайте организации.

«Базель был выбран местом проведения 69-го конкурса песни "Евровидение" в 2025 году», — говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятие впервые будет проводиться в немецкоязычной части Швейцарии.

Конкурс пройдет в зале Санкт-Якобсхалле 13, 15 и 17 мая следующего года.

Представитель Швейцарии Nemo с песней The Code набрал 591 балл и победил в финале 68-го конкурса песни «Евровидение-2024», проходившего 11 мая в шведском Мальме. На втором месте оказался исполнитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) из Хорватии с результатом 547 баллов. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.

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