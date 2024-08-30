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15:49, 30 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

«Пул Первого»: Лукашенко провел ряд разговоров с президентами в свой юбилей

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа провел ряд телефонных разговоров с главами других стран в свой юбилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Главе государства позвонили лидеры зарубежных государств: Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — говорится в публикации.

Также Лукашенко поговорил с представителями российского правительства. В частности, он провел телефонный разговор с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

Они поздравили белорусского президента с юбилеем и обсудили предстоящую встречу на высшем уровне в октябре.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал теплыми и конструктивными отношения Путина и Лукашенко.

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      Сергей Болиев
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