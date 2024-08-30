Названа стоимость самой дешевой новостройки в Сочи

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Сочи составила 8 миллионов рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройке Сочи, доступной для покупки на данный момент, оценили в восемь миллионов рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

По данным специалистов, речь идет о лоте площадью 23 квадратных метра, который строят в Адлерском районе города-курорта. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на начало следующего года.

Напротив, цена наиболее дорогой новостройки Сочи составляет 297,5 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести многокомнатную недвижимость метражом 220 «квадратов» в Адлерском районе. Сдать объект планируют во втором квартале 2025-го.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры Москвы на «вторичке» находилась на уровне в 4,52 миллиона рублей.