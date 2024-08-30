Премьера Великобритании раскритиковали за снятый портрет Маргарет Тэтчер

Sky News: премьера Великобритании Стармера раскритиковали из-за портрета Тэтчер

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера раскритиковала оппозиция из-за того, что он в официальной резиденции главы правительства Соединенного Королевства снял портрет предшественницы на премьерском посту Маргарет Тэтчер. Об этом сообщает Sky News.

«Какой жалкий, ничтожный человек Кир Стармер — убрать изображение первой женщины премьер-министра и одного из премьер-министров, которые дольше всех занимали этот пост», — приводит телеканал публикацию в Х члена консервативной партии и бывшего министра труда и пенсий Эстер Макви.

Портрет был снят, чтобы Стармеру «не напоминали о выдающемся политике, которого он никогда не сможет превзойти», предположила Макви.

Стармер также подвергся критике со стороны кандидатов на пост лидера Шотландской консервативной партии, назвавших премьера мелочным, а его решение снять портрет — возмутительным. «Мелочным и мстительным» назвала в Х этот жест и бывшая первый министр Северной Ирландии баронесса Арлин Фостер.

Sky News уточняет, что портрет Тетчер, стоимость которого составила 100 000 фунтов стерлингов в виде анонимного пожертвования, принадлежит кисти известного британского художника-портретиста Ричарда Стоуна, впервые представившего картину в 2009 году на частном приеме. Полотно являлось частью постоянной экспозиции в резиденции премьера и лорда-казначея на Даунинг-стрит в Лондоне.