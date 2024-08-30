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14:09, 30 августа 2024Экономика

Родители назвали самый дорогой школьный товар

«Выберу.ру»: большинство родителей потратят на школьные нужды до 30 тысяч рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К 1 сентября 42 процента российских родителей потратят на первоочередные школьные нужды от десяти до 30 тысяч рублей. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты цитируют «Известия».

Оказалось, что 25 процентов опрошенных, собирающих детей в школу, планируют потратить 30–50 тысяч рублей. Кроме того, 13 процентов готовы отдать не больше 10 тысяч рублей, а восемь — от 50 до 100 тысяч. Для 12 процентов школьные сборы обошлись в сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Что касается самых больших трат, то 42 процента назвали таковой приобретение школьной формы. Еще 23 процента — покупку учебников и канцелярских товаров.

Как заметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, 48 процентов опрошенных не заметили серьезного подорожания школьных товаров, а 14 процентов признались, что потратили на школьные сборы меньше, чем в 2023 году.

Ранее аналитики дата-платформы First Data выяснили, что россияне в июле и августе потратили на приобретение школьных товаров в интернете больше 13 миллиардов рублей. И 46 процентов от всех этих покупок пришлось на школьную форму.

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