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19:13, 30 августа 2024Россия

Российский боец СВО лишился машины из-за женщины

У бойца СВО из Забайкальского края конфисковали автомобиль из-за его жены

Фото: William Christen / Unsplash

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине лишился машины из-за женщины, пишет ZabNews.

По данным издания, у россиянина конфисковали автомобиль из-за его жены, которую остановили сотрудники ДПС с признаками алкогольного опьянения за рулем Mazda Demio — от прохождения медосвидетельствования она отказалась.

Женщину приговорили к обязательным работам, а машину, которая даже не принадлежит ей — конфисковали. По данным издания, автомобиль оформлен на ее мужа, и поскольку был куплен в браке, суд счел решение об изъятии обоснованным.

Отмечается, что ранее россиянка уже подвергалась наказанию за вождение в состоянии опьянения. На этот раз жена бойца СВО решила обжаловать приговор и подала апелляцию. Дело рассмотрит Забайкальский краевой суд.

Ранее у жителя Тюмени конфисковали внедорожник Porsche для отправки на фронт. Владелец был также наказан за пьяную езду.

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      Елена Торубарова
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