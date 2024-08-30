Российский боец СВО лишился машины из-за женщины

У бойца СВО из Забайкальского края конфисковали автомобиль из-за его жены

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине лишился машины из-за женщины, пишет ZabNews.

По данным издания, у россиянина конфисковали автомобиль из-за его жены, которую остановили сотрудники ДПС с признаками алкогольного опьянения за рулем Mazda Demio — от прохождения медосвидетельствования она отказалась.

Женщину приговорили к обязательным работам, а машину, которая даже не принадлежит ей — конфисковали. По данным издания, автомобиль оформлен на ее мужа, и поскольку был куплен в браке, суд счел решение об изъятии обоснованным.

Отмечается, что ранее россиянка уже подвергалась наказанию за вождение в состоянии опьянения. На этот раз жена бойца СВО решила обжаловать приговор и подала апелляцию. Дело рассмотрит Забайкальский краевой суд.

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