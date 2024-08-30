Солдат ВСУ перед смертью оставил на магазине автомата послание российским военным

Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед смертью оставил послание российским военным. Он написал его на магазине автомата, сообщает Teleram-канал «Работайте, братья!».

Так, на опубликованных фото видна выцарапанная надпись «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника». Оружие было найдено солдатами Вооруженных сил (ВС) России рядом с телом бойца украинской армии.

По информации Telegram-канала, на взятых под контроль позициях ВСУ российские военнослужащие также обнаружили американские винтовки М16, гранатометы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее бойцы ВСУ назвали свои главные слабости. Они сообщили изданию The New York Times, что уступают армии России в численности и вооружении. По словам украинских солдат, решающее влияние на ситуацию на передовой оказывают непрекращающиеся воздушные бомбардировки.