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14:02, 30 августа 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ перед смертью оставил на магазине автомата послание российским военным

Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед смертью оставил послание российским военным. Он написал его на магазине автомата, сообщает Teleram-канал «Работайте, братья!».

Так, на опубликованных фото видна выцарапанная надпись «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника». Оружие было найдено солдатами Вооруженных сил (ВС) России рядом с телом бойца украинской армии.

По информации Telegram-канала, на взятых под контроль позициях ВСУ российские военнослужащие также обнаружили американские винтовки М16, гранатометы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее бойцы ВСУ назвали свои главные слабости. Они сообщили изданию The New York Times, что уступают армии России в численности и вооружении. По словам украинских солдат, решающее влияние на ситуацию на передовой оказывают непрекращающиеся воздушные бомбардировки.

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      Екатерина Грищенко
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