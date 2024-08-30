Трамп назвал главную проблему для всего мира

Трамп: ядерное оружие является главной проблемой для США и всего мира

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как для США, так и для всего мира. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Висконсин.

«По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира — это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел», — сказал политик.

Он подчеркнул, что весь мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить использования ядерного оружия. Трамп также заявил, что Китай может «догнать США» к 2030 году в вопросе ядерного арсенала.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер раскрыл сценарий возможной ядерной войны США с Россией. «По США нанесут сокрушительный удар, который уничтожит их ядерные силы еще до запуска», — сказал он.