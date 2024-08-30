В США заявили об ускорении Украиной своего поражения

Политолог Миршаймер: атакой на Курскую область Украина ускорила свое поражение

Атакой на Курскую область Украина сама ускорила свое военное поражение. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу The Duran выступил американский политолог Джон Миршаймер.

«Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение», — сказал он.

По мнению эксперта, украинское командование усугубило свое положение, обнажив стратегически важный участок фронта в Донбассе, откуда отвели резервы.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска оказались в безвыходном положении в Курской области.