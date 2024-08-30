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11:32, 30 августа 2024Силовые структуры

Задержанные воевавшие на стороне Украины колумбийские наемники попали на видео

ФСБ показала видео с задержанными гражданами Колумбии, воевавшими за ВСУ
Начало событий в новости ФСБ задержала двух граждан Колумбии за участие в боевых действиях на стороне Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с воевавшими за Вооруженные силы Украины (ВСУ) колумбийскими наемниками. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на информацию от ФСБ России.

Речь идет о задержанных гражданах Колумбии — Медине Аранде Хосе Ароне и Анте Александре.

На кадрах видно, как мужчины называют свои имена и говорят, за какое подразделение они воевали. Кроме того, показаны украинские газеты с их фотографиями, их колумбийские документы, украинские документы с фотографиями и именами, банковские карты и нашивки с флагами Украины. Помимо этого, на видео показали форму бойцов ВСУ, а также личные фотографии, сделанные на передовой и в штабе на фоне колумбийского и украинских флагов.

Ранее сообщалось, что иностранцы подозреваются по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Во время обысков у них нашли форму со знаками батальона «Карпатская сечь».

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      Анна Габай
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