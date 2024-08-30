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11:56, 30 августа 2024Из жизни

Женщина попыталась исцелить мужа-алкоголика отваром и отравила его

В Таиланде жена отравила мужа отваром дурмана, надеясь вылечить от алкоголизма

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде мужчина попал в больницу после того, как жена попыталась вылечить его от алкоголизма отваром токсичного растения. Об этом пишет The Thaiger.

62-летний Тонгдаенг из деревни Нонгкха, провинция Махасаракхам, попал в руки медиков 27 августа. У него наблюдались симптомы, схожие с инсультом, — спутанность сознания и скованность движений. Однако вскоре выяснилось, что мужчина отравился. Он крепко выпивал, а его 52-летней жене Рати это надоело. Женщина узнала у соседки рецепт некого зелья, которое якобы снижает тягу к алкоголю.

Оказалось, что зелье готовилось из дурмана индийского — растения, содержащего алкалоиды скополамин, гиосциамин и атропин. Они оказывают успокаивающее воздействие, угнетают двигательную активность и используются для лечения нервно-психических заболеваний. Отваром из дурмана Рати и напоила мужа-алкоголика, надеясь исцелить его от вредной привычки.

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Женщина начала давать ему отвар около девяти часов утра. К часу дня Тонгдаенг почувствовал себя плохо, и невестка Бунлома вызвала ему скорую. Медикам удалось стабилизировать состояние пациента, сейчас он идет на поправку. Его жене посоветовали избавиться от всего дурмана, который для нее собрал мальчик из соседней деревни.

Медики также рассказали, что народные отвары из дурмана индийского могут быть крайне токсичными. Врачи часто даже не рекомендуют промывать желудок пациентам, которые выпили подобное зелье, чтобы избежать повторного вдыхания ядовитых паров.

В апреле 2023 года сообщалось, что в Великобритании вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма. Выяснилось, что пес пристрастился к спиртному из-за хозяина.

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      Никита Савин
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