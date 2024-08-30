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12:19, 30 августа 2024Путешествия

Жители мусульманской страны устремились в Сочи

АТОР: туроператоры зафиксировали рост интереса жителей Ирана к отдыху в Сочи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жители Ирана устремились в Сочи, туроператоры зафиксировали рост интереса жителей республики к отдыху в популярном российском курортном городе. Об этом в беседе с РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам специалиста, турпоток в Сочи из этой мусульманской страны пока небольшой. «Мы можем говорить о десятках тысячах туристов, приезжающих из Ирана в Россию, часть из которых выбирает в качестве места отдыха Сочи», — пояснила она.

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Более того, Ломидзе подчеркнула, что, согласно предварительным оценкам АТОР, доля иностранного потока в этом году не превышает два-три процента.

Ранее сообщалось, что российский турпоток в Малайзию в начале лета 2024 года вырос на 50,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В июне азиатская страна приняла 6,7 тысячи россиян, в то время как годом ранее эта цифра была 4,4 тысячи.

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      Фариза Бацазова
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