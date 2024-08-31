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07:00, 31 августа 2024Забота о себе

Часть россиян предупредили об опасности снижения веса

Врач Табеева: снижение веса может быть опасно для нескольких групп пациентов

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что процесс снижения веса может быть опасно для нескольких групп пациентов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснила, кому стоит относиться к похудению с особой осторжностью.

Она подчеркнула, что часть россиян в рамках диеты прибегает к строгим ограничениям в питании. По словам Табеевой, подобный подход провоцирует резкий дефицит поступающих в организм жиров и углеводов на фоне избытка белка.

Резкое снижение веса — это стресс для организма, он провоцирует выброс кортизола и недостаток витаминов и микроэлементов. Все это способствует снижению защитных барьерных функций нашего организма и ухудшению иммунитета. У женщин снижение веса может стать причиной нарушений менструального цикла, особенно при выраженном дефиците полиненасыщенных жирных кислот и витамина D. Ограничительная диета с редкими приемами пищи может спровоцировать обострения желудочно-кишечных заболеваний и появление камней в желчном пузыре

Камиля Табееваэндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC)

«Естественно, во время беременности, кормления, в период острых стадий или обострений хронических заболеваний подобные ограничения нам противопоказаны. При хронической болезни почек в анамнезе для поддержания здоровья необходимо умеренное потребление белка. Диета с повышенным потреблением этого нутриента может спровоцировать ухудшение состояния. Кетодиета не рекомендована людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарный диабетом 1 типа и при сахарном диабете 2 типа на определенных препаратах, во время беременности и лактации», — предупредила специалист.

Врач также рассказала, что кетодиета (рацион, подразумевающий потребление углеводов ниже рекомендованных значений на фоне увеличения доли жиров и белков) противопоказана во время острой фазы заболевания на фоне почечной, печеночной, легочной недостаточности.

Строгое ограничение углеводов в рационе вызывает так называемый «физиологический кетоз», который провоцирует сдвиг кислотно-щелочного баланса организма в кислую сторону. При кетодиете возникают кетоновые тела в организме, которые могут ухудшать состояние человека при различных заболеваниях

Камиля Табееваэндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC)

Диета может стать опасной и для пожилых людей с остеопорозом, добавила собеседница «Ленты.ру». Она объяснила, что в таком случае ограничения в потреблении белков и снижение веса будут способствовать еще большему снижению мышечной массы, что повышает риск остеопоротических переломов.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Варвара Кошечкина
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