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14:56, 31 августа 2024Россия

Появление детей с коклюшем на совершившем жесткую посадку Ан-2 объяснили

Mash: детей с коклюшем могли взять на борт Ан-2 нелегально
Сотрудники МЧС России

Сотрудники МЧС России. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Детей с коклюшем могли взять на борт Ан-2 нелегально, чтобы якобы вылечить болезнь. Такое объяснение дал Telegram-канал Mash.

По данным издания, в Северной Осетии и на Северном Кавказе местные часто платят пилотам за возможность немного «покатать» больных детей. По их мнению, это помогает избавиться от коклюша.

При этом Mash отмечает, что в эпидемиологии нет логического объяснения этой традиции. Помимо этого, нет доказательств того, что кратковременные полеты являются профилактикой заболевания.

«Роспотребнадзор также заявляет, что единственный способ профилактики коклюша — прививка», — добавило издание. Россиян убедительно призвали не вестись на уловки недобросовестных предпринимателей, которые пытаются использовать такие приемы как маркетинговый ход.

Ранее стало известно о том, что пассажирский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе на юге России. Предварительно, кукурузник вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское. Упал самолет в Пригородном районе Осетии. Ан-2 летел с 15 пассажирами, среди которых были в том числе парашютисты и еще два ребенка, больных коклюшем.

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      Варвара Кошечкина
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