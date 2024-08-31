В России предложили сделать выходным днем 1 сентября

«Известия»: в ГД предложили сделать выходным днем 1 сентября

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) Борис Чернышов обратился к главе Минтруда с предложением сделать 1 сентября выходным днем для родителей, чьи дети учатся в начальной школе (1-4 классы). Об этом сообщили «Известия».

«В последние годы вопрос поддержки семей с детьми становится всё более актуальным, что находит отражение в государственной политике, направленной на поощрение и стимулирование многодетности. В связи с этим я обращаюсь к вам с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном уровне практики предоставления дополнительного выходного дня для работников, у которых есть дети, обучающиеся в 1–4-м классах, в первый день нового учебного года», — говорится в тексте документа.

В качестве примера приводится ряд регионов России (например, Ульяновская область), где применяется подобная мера. Чернышов подчеркнул, что она «зарекомендовала себя как эффективная мера поддержки семей с детьми».

Ранее аналитики дата-платформы First Data выяснили, что россияне в июле и августе потратили на приобретение школьных товаров в интернете больше 13 миллиардов рублей. И 46 процентов от всех этих покупок пришлось на школьную форму.