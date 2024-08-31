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17:04, 31 августа 2024Мир

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить Российскую армию

Forbes признал неудачу переброшенной Сырским бригады в отражении наступления РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Переброшенная главкомом Вооруженных силы Украины (ВСУ) Александром Сырским бригада Нацгвардии «Кара-Даг» потерпела неудачу в попытке остановить наступление Российской армии. Об этом в своей колонке пишет обозреватель журнала Forbes Дэвис Экс.

«Отправка бригады "Кара-Даг" не остановила продвижение русских», — признал автор.

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Экс заметил, что командование ВСУ, стремящееся во что бы то ни стало отразить наступление противника, ныне оказалось вынуждено перебрасывать на покровское направление состоящие из элитных подразделений дополнительные резервы.

Ранее МВД Украины анонсировало создание штурмовых бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса. Для этой цели будет объединено несколько уже существующих подразделений — «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Глеб Бажуткин
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