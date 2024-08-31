В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

TRT Haber: 5 человек пострадали в результате нападения на больницу в Стамбуле

В Стамбуле прошло вооруженное нападение на больницу в районе Бахчелиевлер. В результате пострадали пять человек, сообщает телеканал TRT Haber.

«В результате вооруженного нападения, совершенного неизвестным лицом или лицами в отделении неотложной помощи больницы, пять человек получили ранения», — говорится в публикации.

Среди раненых один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной службы безопасности, а также двое гражданских. На данный момент угрозы для их жизни нет.

По данным полиции, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия, их автомобиль нашли брошенным. После инцидента были зафиксированы повреждения здания больницы, а также машины скорой помощи.

В апреле глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании спецслужбами 36 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России). Турецкие силовики провели задержания в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. Ерликая пообещал «решительно продолжать борьбу» против террористов.