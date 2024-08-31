Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 31 августа 2024Мир

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

TRT Haber: 5 человек пострадали в результате нападения на больницу в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan / Reuters

В Стамбуле прошло вооруженное нападение на больницу в районе Бахчелиевлер. В результате пострадали пять человек, сообщает телеканал TRT Haber.

«В результате вооруженного нападения, совершенного неизвестным лицом или лицами в отделении неотложной помощи больницы, пять человек получили ранения», — говорится в публикации.

Среди раненых один полицейский, один сотрудник жандармерии, один сотрудник частной службы безопасности, а также двое гражданских. На данный момент угрозы для их жизни нет.

По данным полиции, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия, их автомобиль нашли брошенным. После инцидента были зафиксированы повреждения здания больницы, а также машины скорой помощи.

В апреле глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании спецслужбами 36 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России). Турецкие силовики провели задержания в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. Ерликая пообещал «решительно продолжать борьбу» против террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      «Зенит» назвали футбольным кашалотом

      Подполье сообщило об уничтожении грузовика ВСУ в Славянске

      В России высказались об ответе на атаку по Белгороду

      Маск пообещал рассказать о преступлениях заблокировавшего X бразильского судьи

      Экипаж пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 не сообщал о неполадках

      Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

      В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

      На Тайване сообщили о приближении к острову кораблей и летательных аппаратов КНР

      В МИД России назвали главных поставщиков оружия ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше