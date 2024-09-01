Среда обитания
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00:30, 1 сентября 2024Среда обитания

Количество отходов от российской промышленности увеличилось

Российская промышленность образовала 9,3 миллиарда тонн отходов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам прошлого года российская промышленность образовала 9,3 миллиарда тонн отходов. Это оказалось на 3 процента больше, чем в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

По оценкам аналитиков, затраты на обращение с отходами оказались не только самыми высокими по сравнению с остальными статьями природоохранной деятельности, но и самыми быстрорастущими. В 2023 году на это экологическое направление российский бизнес потратил 440,3 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем годом ранее. Как рассказала глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова, масса захороненных отходов за год сократилась на треть, до 1,6 миллиарда тонн.

В целом, заключили эксперты, объем промышленных отходов стабильно растет из года в год. На протяжении последних 10 лет заметным исключением стал лишь 2020 год, когда показатель упал на 10,3 процента, до 6,96 миллиарда тонн. Это объяснялось замедлением всей промышленной активности на фоне пандемии коронавируса.

Платон Щукин
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