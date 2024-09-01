На Украине заявили о возможности Зеленского остаться без кокса из-за успехов ВС России

«Страна.ua»: потеряв Покровск Украине лишится источника коксующегося угля

Украину ожидают серьезные экономические проблемы в том случае, если президент страны Владимир Зеленский допустит потерю Покровска, который является важным городом для украинской металлургии, так как является единственным источником коксующегося угля, сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что с начала августа ВС России приблизились к городу на семь километров, сократив расстояние от своих передовых позиций до окраин города до менее чем 10 километров.

«С одной стороны, натиск России в этом направлении связан с озвученной ранее стратегической целью Москвы выйти на административные границы Донецкой области, с другой РФ преследует еще и целы экономические», — сказано в статье.

Издание подчеркивает, что Киев рискует столкнуться с трудностями в доставке угля из-за сложной логистики и высоких цен.