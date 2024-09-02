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13:51, 2 сентября 2024Мир

Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg: Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Власти Турции официально подали заявку на вступление в группу стран БРИКС (...) Администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик к развивающимся», — передает агентство слова источников, которые предпочли остаться анонимными.

По их словам, подобный шаг Анкары отражает «ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как страны-участницы НАТО».

26 августа посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что государство направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

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      Дарья Устьянцева
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