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11:44, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал целью Запада превращение Белоруссии в горячую точку

Лукашенко: цель Запада — превращение Белоруссии в горячую точку на карте мира
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является превращение Белоруссии еще в одну горячую точку на карте мира. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, технологические монополисты в лице западных государств не допустят трансфера знаний и технологий в другие развивающиеся страны. Он добавил, что эти государства по мнению коллективного Запада — поставщики рабочей силы и рынки сбыта.

Лукашенко назвал политику западных стран неоколониализмом и заявил, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических и националистических идеологий на Западе являются звеньями одной цепи.

«Подчиненные единственной цели — всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь, прежде всего за наш с вами счет. И нас втягивают в данное противостояние. Пока в сферах экономики, науки и технологий. Но цель — превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира», — заключил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что гонка за лидерство в области технологий поставила мир к краю пропасти. Он назвал задачей Белоруссии проведение новой научно-технической революции в стране, пока ее «не втянули в военное противостояние».

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      Илья Таксюр
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