Минобороны отчиталось о поставках комплексов разведки в российское приграничье

МО: в группировки Курской и Белгородской областей поставлены комплексы разведки

В группировки войск в Белгородской и Курской областях поставили дополнительные комплексы разведки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что от оперштаба Курской области поступило 45 запросов, 35 из которых удалось решить. Из Белгородской области зарегистрировали 25 запросов, 17 из них уже реализовали.

В оперативную группу Координационного совета Минобороны России, по последним данным, поступил 81 вопрос, связанный с военной безопасностью приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а также режим контртеррористической операции (КТО) — в регионе почти четыре недели идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В Белгородской области также введен режим ЧС федерального масштаба.