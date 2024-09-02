Москвичам рассказали о дождях в сентябре

Синоптик Позднякова: в Москве не прогнозируется осадков до середины сентября

Первая половина сентября в Москве пройдет без дождей. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве не дают никаких дождей до середины сентября. С 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в 2023 году, тогда общая сумма осадков за месяц составила всего 6,1 миллиметра.

«Летнее тепло не собирается покидать столичный регион, хотя ночи станут прохладными, но заморозки пока не прогнозируются», — уточнила специалист.

1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки 29 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Предыдущий рекорд в первый день осени был зафиксирован в 2002-м. Тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса.