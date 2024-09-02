Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:34, 2 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о дождях в сентябре

Синоптик Позднякова: в Москве не прогнозируется осадков до середины сентября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Первая половина сентября в Москве пройдет без дождей. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве не дают никаких дождей до середины сентября. С 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в 2023 году, тогда общая сумма осадков за месяц составила всего 6,1 миллиметра.

«Летнее тепло не собирается покидать столичный регион, хотя ночи станут прохладными, но заморозки пока не прогнозируются», — уточнила специалист.

1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки 29 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Предыдущий рекорд в первый день осени был зафиксирован в 2002-м. Тогда воздух прогрелся до 28,9 градуса.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

      Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше