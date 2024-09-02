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16:23, 2 сентября 2024Экономика

Названа замена ипотеке в России

Риелтор Барсуков: ипотеку в России можно заменить кооперативами

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Удачной заменой ипотеке в России могут стать жилищные кооперативы. Такая практика приживется в стране лучше, чем лизинг, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью «Общественной службе новостей».

По словам Барсукова, лизинг подразумевает отсутствие объекта недвижимости у человека в собственности. В России такой инструмент станет популярным лишь при условии, если он окажется выгоднее, чем ипотека. «Если лизинг будет примерно в той же расходной части, то шансов у него нет. Наши люди не любят платить и, уж тем более, переплачивать за чужую собственность», — отметил эксперт.

Барсуков считает, что с учетом текущей ситуации на рынке недвижимости полезнее будет возвращение кооперативов. Благодаря этому россиянам было бы проще копить средства. «Кооператив, во-первых, может и ставки делать подешевле, чем депозит, потому что пока накопление идет, первые взносы лежат на депозитах, а цены не растут», — пояснил риелтор.

Ранее в Госдуме предложили заменить стандартную ипотеку лизингом жилья.

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