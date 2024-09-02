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04:46, 2 сентября 2024Россия

Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине

Путин: решения лидеров СССР сыграли свою негативную роль в ситуации на Украине

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Решения лидеров СССР сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».

Он отметил, что на ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседнего государства начался сразу после революции 1917 года, «когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ». При этом он подчеркнул, что в дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались «достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости"».

Ранее Владимир Путин заявил, что после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила с «барского плеча» России. Он также рассказал, что «Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве».

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      Марина Совина
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