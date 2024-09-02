Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 2 сентября 2024Мир

Правительство Румынии одобрило передачу Patriot Украине

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче системы Patriot Украине

Фото: Reuters

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Румынии.

Решение о передаче системы Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) было принято на заседании правительства 2 сентября. Бухарест обязуется передать Киеву один комплекс после одобрения парламента Румынии в качестве дарения.

Взамен переданного ЗРК Румыния рассчитывает купить новый комплекс, дополнительные детали и боеприпасы у Министерства обороны США. «Министерство национальной обороны уполномочено обеспечивать суммы, необходимые для оплаты сборов и комиссий, связанных с восстановлением потенциала наземной ПВО», — подчеркивается в решении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие поставок Patriot. Он заявил о планах призвать поставить ЗРК на неформальной встрече с главами МИД Европейского союза в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Российский школьник с игрушечным оружием в руках спровоцировал полицейскую проверку

      Учеников российской школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс»

      Фигурант дела генерала Попова завершил ознакомление с материалами

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше