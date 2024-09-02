Правительство Румынии одобрило передачу Patriot Украине

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче системы Patriot Украине

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украине. Распоряжение опубликовано на сайте правительства Румынии.

Решение о передаче системы Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) было принято на заседании правительства 2 сентября. Бухарест обязуется передать Киеву один комплекс после одобрения парламента Румынии в качестве дарения.

Взамен переданного ЗРК Румыния рассчитывает купить новый комплекс, дополнительные детали и боеприпасы у Министерства обороны США. «Министерство национальной обороны уполномочено обеспечивать суммы, необходимые для оплаты сборов и комиссий, связанных с восстановлением потенциала наземной ПВО», — подчеркивается в решении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие поставок Patriot. Он заявил о планах призвать поставить ЗРК на неформальной встрече с главами МИД Европейского союза в Брюсселе.