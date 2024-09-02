Раскрыта причина взрыва в жилом доме в Новороссийске

Shot: устроивший взрыв в доме житель Новороссийска изготавливал горючую смесь

Житель Новороссийска, устроивший взрыв в жилом доме на улице Видова, пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость в квартире. Такую причину случившегося раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, жилец одной из квартир экспериментировал с химикатами. Он хотел самостоятельно изготовить горючую смесь и случайно устроил взрыв в доме. В результате произошедшего в его жилище выбило стекла, а само помещение выгорело изнутри.

Никто из соседей мужчины не пострадал. Для чего именно ему потребовалась горючая смесь, житель Новороссийска не сообщил.

Взрыв в доме прогремел ранее 2 сентября. Сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек.