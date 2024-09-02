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18:01, 2 сентября 2024Экономика

Школьника в российском регионе засыпало землей во время игры

В Амурской области мальчика засыпало песком во время игры в карьере

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Амурской области 9-летнего ребенка засыпало землей во время игры. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Несчастный случай произошел на песчаном карьере рядом с селом Березовка. Дети играли на горах песка, и в процессе одного из мальчиков засыпало землей. Медики не смогли спасти пострадавшего школьника. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что ребенка засыпало грунтом во время прогулки в Бурятии. Инцидент произошел в Кабанском районе республики в местности Волчья гора. 12-летний ребенок прогуливался вдоль объездной дороги, когда произошел внезапный обвал грунта — мальчика засыпало землей.

Случившееся заметили прохожие и находившиеся поблизости сотрудники ГАИ. Несовершеннолетнего сумели вытащить из-под завалов и передать бригаде скорой помощи.

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      Нина Ташевская
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