Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 2 сентября 2024Россия

Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

МЧС: из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали 248 человек

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Из приграничных районов Курской области за сутки удалось эвакуировать 248 человек. Такие подробности сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В рамках правового режима КТО (контртеррористической операции — прим. «Ленты.ру») жителей приграничья отселяют в безопасные районы», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что на данный момент в 55 пунктах временного размещения на территории региона находятся около семи тысяч человек. Еще 11,6 тысячи россиян находятся в других субъектах страны.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше