Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

МЧС: из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали 248 человек

Из приграничных районов Курской области за сутки удалось эвакуировать 248 человек. Такие подробности сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В рамках правового режима КТО (контртеррористической операции — прим. «Ленты.ру») жителей приграничья отселяют в безопасные районы», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что на данный момент в 55 пунктах временного размещения на территории региона находятся около семи тысяч человек. Еще 11,6 тысячи россиян находятся в других субъектах страны.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.