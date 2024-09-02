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14:51, 2 сентября 2024Мир

Тайвань предложил Китаю отобрать российский Дальний Восток

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать российский Дальний Восток

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Так как Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен и отобрать российский Дальний Восток, которые он утратил по итогам Айгунского договора 1858 года. Об этом заявил тайванский президент Лай Циндэ, передает портал Newtalk.

«Если это ради территориальной целостности, почему он не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? (...) Вы могли бы попросить Россию [отдать земли], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал политик.

Лай Циндэ также добавил, что Китай якобы хочет сломать «существующий порядок, основанный на правилах» в западной части Тихого океана.

Айгунский договор был заключен в 1858 году между Российской империей и империей Цин. Одним из его подписантов со стороны России выступил генерал-адъютант граф Николай Муравьев, чей памятник изображен на банкноте в 5000 рублей.

По соглашению граница двух стран была разделена по реке Амур в результате чего в состав Российской империи вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Следующий Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией и будущий Приморский край.

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      Максим Габриелян
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