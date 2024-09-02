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14:11, 2 сентября 2024Россия

В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

Минобороны отчиталось об отражении шести атак штурмовиков ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска за сутки отразили шесть атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось три попытки атак украинских войск в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с украинскими бандитами в Курской области разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

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      Никита Абрамов
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