Россияне попытались вывезти с Шри-Ланки 187 ящериц и муравьев. Им грозит 20 лет тюрьмы в «самом худшем месте в мире»

Вице-президент ЕКЦС: задержанные на Шри-Ланке россияне выпущены из СИЗО

Двух российских туристов, один из которых несовершеннолетний, задержали на Шри-Ланке. Их обвиняют в хищении 187 ящериц и муравьев и попытке их нелегального вывоза на территорию России. Теперь 17-летнему Савелию и 21-летнему Николаю грозит 20 лет тюрьмы за нарушение природоохранного законодательства популярной курортной страны Азии.

Ланкийские правоохранители нарушали права россиян

Россиян задержали 29 августа около отеля, в котором они отдыхали вместе с семьями. Родители сутки не могли найти своих детей. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников заявил, что во время задержания и допросов россиян ланкийские правоохранители нарушали многочисленные нормы международного права и Уголовного кодекса азиатской страны.

Так, в частности, по его словам, в ходе их проведения не присутствовали ни родители, ни опекун подростка из России. Помимо этого, обоим туристам не были предоставлены квалифицированные адвокат и переводчик.

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Также россиян отправили в СИЗО без решения суда. Помимо этого, несовершеннолетний Савелий содержался в изоляторе со взрослыми людьми. Отмечается, что арест соотечественников длился почти неделю.

Мельников предполагает, что местные сотрудники полиции могли попытаться вытребовать деньги у туристов, поскольку ранее один из офицеров предложил родителям задержанных обсудить ситуацию за вознаграждение.

«Ланкийская тюрьма — худшее место в мире»

Во вторник, 3 сентября, стало известно, что россиян выпустили из СИЗО под личное поручительство. Вице-президент ЕКЦС подчеркнул, что изменить меру пресечения туристам удалось благодаря усилиям российских дипломатов, родителей задержанных, вниманию со стороны СМИ и правозащитников.

На время судебных разбирательств соотечественники будут находиться в гостинице и периодически отмечаться в полиции. Покидать Шри-Ланку до окончания следствия и решения суда им запрещено.

Им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, они должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон Иван Мельников вице-президент ЕКЦС

Более того, Мельников указал, что туристам необходимо соблюдать данные меры, поскольку ланкийская тюрьма является «самым худшим местом в мире».

Россиян выпустили из СИЗО под залог

Освобождение россиян подтвердило и посольство России в Коломбо. Глава пресс-службы диппредставительства в этом островном государстве Герман Федоров рассказал ТАСС, что с туристов взята подписка о невыезде. Как указал высокопоставленный дипломат, суд состоялся в населенном пункте Эмбилипития, расположенном в округе Ратнапура, провинция Сабарагамува.

Сотрудники посольства присутствовали на судебном заседании. Благодаря усилиям посольства, а также с учетом возраста подозреваемых суд принял решение о выпуске задержанных россиян под залог Герман Федоров российский посол в Коломбо

Что грозит россиянам?

На Шри-Ланке действует очень строгое природоохранное законодательство, предусматривающее серьезное наказание за сбор или попытку вывоза объектов флоры и фауны. Это касается не только национальных парков, но и других территорий.

Фото: Harry Laub / Globallookpress.com

Если вина российских туристов будет доказана, им может грозить до 20 лет тюремного заключения. Однако, как отмечают специалисты, есть шанс, что дело может ограничиться крупным штрафом.

В 2020 году российских экологов обвинили в уничтожении 277 жуков

Похожая история с участием граждан России произошла на Шри-Ланке в феврале 2020 года. На острове были задержаны трое ученых-экологов, которых обвинили в нарушении запрета на сбор флоры и фауны, а именно в уничтожении 277 жуков.

Сами соотечественники уверяли, что они лишь подбирали вдоль дороги погибших особей, фотографировали и описывали их. Адвокатов и переводчиков к россиянам также не подпускали.

«Просто захватили их там какие-то сотрудники, опечатали вещи без понятых, — пояснил Иван Мельников. — Потом они на складе просто заперли наших граждан и держали их там в отделе полиции. И началось это вот странное-престранное уголовное дело».

Кадр: «Россия 24»

В итоге россияне провели несколько месяцев в ланкийской тюрьме. В камере, в которую их поместили, было 90 человек. Ночью мужчины спали на холодном бетонном полу, а днем мучились от невыносимой жары.

Когда на Шри-Ланке начал распространяться коронавирус, ученых выпустили под поручительство. За это время все изъятые полицейскими вещи соотечественников пропали.

Россиянам грозило до 20 лет заключения, но в итоге каждый их них заплатил штраф в размере около 100 тысяч долларов и был отпущен на свободу. При этом год, пока длилось следствие, им пришлось провести на азиатском острове.