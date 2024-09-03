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16:46, 3 сентября 2024Культура

Александр Паль сделал предложение своей возлюбленной

Александр Паль сделал предложение актрисе Театра имени Чехова Софье Райзман

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино Александр Паль женится на Софье Райзман, актрисе Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Об этом сообщило издание Super.

По данным источника, звезда фильма «Горько!» сделал предложение своей 34-летней коллеге, известной по ролям в проектах «Гуляй, Вася», «Стрим», «Физрук» и многих других. Сейчас Софья пробует себя в качестве режиссера короткометражного кино.

Для Райзман брак с Палем станет вторым: в 2016 году она вышла замуж за актера и режиссера Руслана Братова. Александр ранее женат не был, но состоял в длительных отношениях с Елизаветой Янковской.

Ранее сообщалось, что Паль сыграл роль в нашумевшем проекте Евгения Стычкина «Цикады».

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      Андрей Шеньшаков
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