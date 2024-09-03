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12:16, 3 сентября 2024Экономика

Названа крупнейшая в России иностранная компания

Forbes: крупнейшей иностранной компанией в России стала китайская Chery

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России, который составило издание Forbes, первое место занял китайский производитель легковушек Chery. Об этом сообщается на сайте издания.

По итогам 2023 года выручка этого предприятия увеличилась в четыре раза и преодолела отметку в 590 миллиардов рублей. Chery реализовала на российском рынке больше 220 тысяч автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.

При этом список покинула его прежний лидер — французская сеть товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен». Объясняется это тем, что ее головная компания передала контроль над российскими активами местному топ-менеджменту. Кроме того, в рейтинге больше нет нидерландского телекоммуникационного оператора VEON, казахстанского производителя драгоценных металлов Solidcore Resources, британо-австрийского лесоперерабатывающего холдинга Mondi, французского производителя продуктов питания Danone и турецкой строительной компании Rönesans Holding.

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Отмечается, что за 2023 год суммарная выручка участников рейтинга увеличилась на 31 процент и составила больше 6,7 триллиона рублей.

Ранее Forbes подготовил рейтинг богатейших женщин России за 2024 год. На первой позиции в нем вновь оказалась основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал оценили в 5,5 миллиарда долларов. Следом идет Татьяна Литвиненко, владеющая 20,6 процента акций «Фосагро». На третьем месте Варвара Скоч (2,2 миллиарда), которая располагает долей в холдинге USM.

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