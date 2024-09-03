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10:12, 3 сентября 2024Экономика

В Сбере рассказали о проблеме зависших рупий

Попов: проблему зависших рупий решили уже к концу 2023 года

Фото: Ishant Mishra / Unsplash

Заместитель председателя Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о проблеме зависших рупий.

Попов заметил, что проблему удалось решить уже к концу 2023 года. Он напомнил, что Россия прежде была крупнейшим поставщиком различных товаров в Индию, вследствие чего сформировалась некоторая задолженность со стороны государства в рупиях. В связи с ограниченной конвертируемостью рупии образовался дисбаланс, так как на данную валюту возможно приобрести лишь индийские ценные бумаги, товары и услуги.

После 2022 года ситуация стабилизировалась. Этому поспособствовала возросшая активность индийской экономики, которая стала предлагать все больше товаров на мировой рынок. Укрепление рупий в итоге было использовано для оплаты импорта индийских товаров в РФ. Кроме того, ЦБ Индии создал специальные ВОСТРО-счета, которые по сегодняшний день активно используются российскими банками, давая им широкий доступ к использованию рупийной инфраструктуры, отметил Попов.

Ранее Попов перечислил точки роста для индийского экспорта в Россию. По его словам, таковыми являются машиностроение и фармацевтика.

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      Наталья Анисеева
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