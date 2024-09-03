Посол заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16

Антонов: инструкторы из США не смогли обучить украинских пилотов управлять F-16

Инструкторы из США не смогли обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны (ПВО), в США бы «заголосили».

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, сообщалось 28 августа. Самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.

