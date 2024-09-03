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08:32, 3 сентября 2024Экономика

Поставки сжиженного газа в Европу упали до трехлетнего минимума

GIE: импорт сжиженного газа в ЕС упал до 230,9 млн кубометров в сутки в августе

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

По итогам августа 2024 года среднесуточные поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) упали до минимума с осени 2021-го и составили 230,9 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

Уточняется, что в годовом выражении импорт СПГ в ЕС упал на 27 процентов. В целом за последний летний месяц европейские страны закупили в общей сложности 7,15 миллиарда кубометров этого вида топлива. В сравнении с июлем показатель сократился на 12 процентов.

За первые восемь месяцев 2024 года страны ЕС приобрели суммарно 73,8 миллиарда кубометров СПГ, что оказалось на 17 процентов меньше в сравнении с уровнем того же периода 2023-го. Аналитики связывают подобную динамику в том числе с удорожанием этого вида топлива.

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В результате европейские государства стали активнее переходить на закупки более дешевого трубопроводного газа. Согласно данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в январе-июле импорт этого топлива в ЕС увеличился на 5 процентов и достиг отметки в 93 миллиарда кубометров.

Основным драйвером роста импорта трубопроводного газа в ЕС стали поставки российского топлива. Так, за первые шесть месяцев 2024 года их объем вырос на на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 15,4 миллиарда кубометров. Резкий прирост импорта был зафиксирован в июне, по итогам которого поставки в ЕС увеличились на 23 процента, до 2,5 миллиарда.

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