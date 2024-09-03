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11:02, 3 сентября 2024Путешествия

Раскрыты наиболее часто посещаемые россиянами страны летом 2024

МТС Travel: Турция стала лидером по количеству поездок россиян летом 2024

Фото: Altan Gocher / Globallookpress.com

Турция стала лидером среди зарубежных стран по количеству поездок россиян летом 2024 года. Наиболее часто посещаемые соотечественниками направления раскрыли эксперты сервиса путешествий МТС Travel, их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что за указанный период 49 процентов всех путешествий россиян в дальнее зарубежье были в Турцию. На втором месте по уровню спроса соотечественников оказался Китай — его доля в турпотоке составила 8 процентов. По данным экспертов, за год Поднебесная обогнала по популярности Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2023-м занимали второе и третье места соответственно. По итогам летнего сезона 2024 Египет оказался на третьей строчке, его доля составила 7 процентов.

Помимо Китая, среди десяти наиболее популярных направлений дальнего зарубежья активный рост показал и Таиланд — по сравнению с летом 2023 года российские туристы посещали эту страну на 63 процента чаще. Кроме того, соотечественники стали чаще ездить в Гонконг (спрос на отдых там вырос почти вдвое). Общий турпоток за границу, по данным авторов исследования, летом 2024 вырос на 10 процентов.

В июле в Российском союзе туриндустрии зафиксировали заметный рост спроса у россиян на путешествия в страны Евросоюза. В лидерах продаж летом 2024 оказались Италия, Франция и Испания.

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      Алина Черненко
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