Раскрыты наиболее часто посещаемые россиянами страны летом 2024

МТС Travel: Турция стала лидером по количеству поездок россиян летом 2024

Турция стала лидером среди зарубежных стран по количеству поездок россиян летом 2024 года. Наиболее часто посещаемые соотечественниками направления раскрыли эксперты сервиса путешествий МТС Travel, их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что за указанный период 49 процентов всех путешествий россиян в дальнее зарубежье были в Турцию. На втором месте по уровню спроса соотечественников оказался Китай — его доля в турпотоке составила 8 процентов. По данным экспертов, за год Поднебесная обогнала по популярности Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2023-м занимали второе и третье места соответственно. По итогам летнего сезона 2024 Египет оказался на третьей строчке, его доля составила 7 процентов.

Помимо Китая, среди десяти наиболее популярных направлений дальнего зарубежья активный рост показал и Таиланд — по сравнению с летом 2023 года российские туристы посещали эту страну на 63 процента чаще. Кроме того, соотечественники стали чаще ездить в Гонконг (спрос на отдых там вырос почти вдвое). Общий турпоток за границу, по данным авторов исследования, летом 2024 вырос на 10 процентов.

В июле в Российском союзе туриндустрии зафиксировали заметный рост спроса у россиян на путешествия в страны Евросоюза. В лидерах продаж летом 2024 оказались Италия, Франция и Испания.