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16:06, 3 сентября 2024Путешествия

Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

РСТ: рост турпотока из России в Белоруссию в 2024 году увеличился вдвое

Фото: Unsplash

Рост турпотока из России в Белоруссию в 2024 году увеличился вдвое по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники резко заинтересовались турами в страну бывшего СССР, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что туроператоры по Белоруссии отмечают значительный интерес к направлению не только летом, но и осенью. В РСТ добавили, что росту спроса также способствуют появление новых объектов показа, расширение линейки экскурсионных туров и транспортная доступность республики.

«Новые привлекательные для туризма места открываются постоянно. Это, в том числе, объекты, долгое время бывшие на реконструкции — замки, дворцовые комплексы, расположенные в красивых природных местах», — пояснила директор витебской компании «Илва» Лариса Петровская.

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По словам собеседницы портала, в 2024 году россияне чаще всего выбирают дорогие туры с проживанием в отелях не ниже четырех звезд. Кроме того, соотечественники часто организуют в Белоруссии различные мероприятия, профессиональные и личные праздники.

Ранее Белоруссия вошла в топ-5 самых популярных у российских туристов стран в июне-августе 2024 года.

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      Алина Черненко
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