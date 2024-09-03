Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

РСТ: рост турпотока из России в Белоруссию в 2024 году увеличился вдвое

Рост турпотока из России в Белоруссию в 2024 году увеличился вдвое по сравнению с 2023-м. О том, что соотечественники резко заинтересовались турами в страну бывшего СССР, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что туроператоры по Белоруссии отмечают значительный интерес к направлению не только летом, но и осенью. В РСТ добавили, что росту спроса также способствуют появление новых объектов показа, расширение линейки экскурсионных туров и транспортная доступность республики.

«Новые привлекательные для туризма места открываются постоянно. Это, в том числе, объекты, долгое время бывшие на реконструкции — замки, дворцовые комплексы, расположенные в красивых природных местах», — пояснила директор витебской компании «Илва» Лариса Петровская.

По словам собеседницы портала, в 2024 году россияне чаще всего выбирают дорогие туры с проживанием в отелях не ниже четырех звезд. Кроме того, соотечественники часто организуют в Белоруссии различные мероприятия, профессиональные и личные праздники.

Ранее Белоруссия вошла в топ-5 самых популярных у российских туристов стран в июне-августе 2024 года.

