Российский бизнес выступил против реестра нелегальной занятости

РБК: «Опора России» указала на риски появления реестра нелегальной занятости

Общественное объединение малого и среднего предпринимательства «Опора России» выступило против появления реестра работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. Об этом со ссылкой на письмо главы объединения Александра Калинина в адрес Минтруда пишет РБК.

Проект правил внесения компаний в список проходил процедуру общественного обсуждения до 30 декабря. По мнению «Опоры», согласно текущей редакции документа в реестр потенциально могут попасть предприятия, не связанные с нелегальной занятостью, что окажет негативное влияние на репутацию бизнеса. Так, в перечень рискуют попасть компании за отсутствие в трудовом договоре подписи сотрудника или сведений об условиях труда, указали в «Опоре России.»

Также в объединении считают, что небольшие компании из-за отсутствия денег на грамотных юристов могут допускать ошибки при составлении договоров гражданско-правого характера (ГПХ). Однако за такие нарушения действующим законодательством уже предусмотрено наказание в виде штрафа, поэтому включение таких предприятий в реестр за первое подобное правонарушение излишне, говорится в письме.

В Минтруде, в свою очередь, подчеркнули, что для бизнеса в России сейчас доступен целый ряд сервисов для помощи в работе с трудовым законодательством. Например, сервис «Проверь трудовой договор» позволяет самостоятельно убедиться, что соглашение с сотрудником не нарушает требования закона. Кроме того, компании могут запросить профилактический визит ведомства — по его итогам протоколы и штрафы не оформляются, добавили в министерстве.

Перечень компаний-нарушителей должен заработать с 1 января 2025 года. Он будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным. «В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками», — отметили в Минтруде.