Американская техника на Украине уничтожается непросто. Об этом заявил боец российского спецназа с позывным Спас, сообщает РИА Новости.
Военнослужащий рассказал об уничтожении бронетранспортера Maxx Pro производства США с помощью особой тактики.
Maxx Pro разрабатывалась «как замена привычному "Хамви" на основе опыта войны в Ираке, где большинство потерь американские войска несли от самодельных взрывных устройств», сообщает Спас.
Преимуществом машины Maxx Pro является надежная броня, особенно в области днища, что делает ее уничтожение менее простым. Он поразил боевую машину прямо в двигатель с помощью FPV-дрона.
Также боец рассказал об опыте уничтожения американских танков «Абрамс» и боевой машины пехоты «Бредли», где также важно знать слабые места для успешного уничтожения техники.
Ранее российские военные сообщили о поражении позиции американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.