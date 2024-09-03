Боец спецназа Спас: американская техника уничтожается непросто

Американская техника на Украине уничтожается непросто. Об этом заявил боец российского спецназа с позывным Спас, сообщает РИА Новости.

Военнослужащий рассказал об уничтожении бронетранспортера Maxx Pro производства США с помощью особой тактики.

Maxx Pro разрабатывалась «как замена привычному "Хамви" на основе опыта войны в Ираке, где большинство потерь американские войска несли от самодельных взрывных устройств», сообщает Спас.

Преимуществом машины Maxx Pro является надежная броня, особенно в области днища, что делает ее уничтожение менее простым. Он поразил боевую машину прямо в двигатель с помощью FPV-дрона.

Также боец рассказал об опыте уничтожения американских танков «Абрамс» и боевой машины пехоты «Бредли», где также важно знать слабые места для успешного уничтожения техники.

Ранее российские военные сообщили о поражении позиции американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.