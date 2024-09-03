Стало известно о судимости подозреваемого в расправе над 11-летней школьницей россиянина

Подозреваемый в расправе над школьницей на Урале был судим за изнасилование

Подозреваемый в расправе над 11-летней школьницей из Нижнего Тагила был осужден за изнасилование в 2020 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на подругу потерпевшей по тому делу.

Свидетельница рассказала, что в 2020 году ее подруга отошла в магазин и долго не возвращалась, а ее телефон был недоступен. Через несколько часов девушка вернулась и рассказала, что в подъезде к ней подошел мужчина и попросил придержать дверь. Затем он, угрожая ножом, заставил пострадавшую пройти в его дом. Там он надругался над девушкой и уснул. Тогда она смогла сбежать.

Информацию о судимости задержанного подтвердила и его соседка. Однако она уточнила, что россиянин рассказывал жильцам, будто он попал в колонию за воровство.

11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже накрытую девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни. Российские полицейские задержали подозреваемого в расправе. Он жил в соседнем от места жительства школьницы подъезде. В день пропажи ребенка он срочно улетел в Москву. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.