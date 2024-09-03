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13:29, 3 сентября 2024Культура

В Госдуме высказались о запрете голливудского кино в России

Депутат Елена Драпеко выступила против запрета голливудского кино в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала предложение запретить в России голливудское кино. Слова депутата передает издание «Ридус».

Драпеко ответила на заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова, заявившего, что голливудское кино стоит перестать показывать в России из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

«Конечно, запрещать не стоит. Но Голливуд производит множество фильмов, иногда выходят картины, пропагандирующие, например, те же нетрадиционные сексуальные отношения. Такое кино показывать нельзя», — сообщила Драпеко.

Также депутат отметила, что российское кино является частью западной культуры, но с оговорками.

«Мы связаны с западной культурой, но целиком российская культура западной не является», — добавила она.

Ранее стало известно, что фильм «Анора» с российскими актерами получил главную награду Канн и претендует на «Оскар».

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      Андрей Шеньшаков
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