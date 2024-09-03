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13:08, 3 сентября 2024Россия

В России родители обвинили врачей в смерти проглотившего батарейку годовалого сына

Жители Якутии обвини врачей из Краснодара в смерти сына, проглотившего батарейку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Родители из Якутии обвинили краснодарских врачей в смерти полуторогодовалого сына, который проглотил батарейку. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как рассказал отец ребенка, в начале августа их семья приехала на отдых в Сочи. На второй день у мальчика поднялась температура. По словам россиянина, скорая ехала в течение четырех часов. В результате медики диагностировали у малыша инфекцию, однако уже в стационаре его мать настояла на рентгене, который обнаружил в пищеводе ребенка застрявшую батарейку.

«Врач пытался ее достать, но безуспешно, что я считаю полной его некомпетенцией. Далее нам был обещан авиационный санрейс до города Краснодара, так как, со слов врачей, время у нас идет на минуты. По итогу никакой авиации не было, был реанимационный мобиль», — рассказал мужчина. Мальчика доставили в Краснодар только через семь часов. Там врачи детской краевой клинической больницы извлекли посторонний предмет, и состояние ребенка улучшилось.

23 августа медики провели дополнительное эндоскопическое обследование желудка мальчика, после чего у него открылось внутреннее кровотечение. В результате ребенок два дня провел в реанимации в тяжелом состоянии. 26 августа в связи с положительной динамикой его собирались перевести в обычную палату, но в это время вновь началось кровотечение. В результате врачи не смогли спасти маленького пациента.

В качестве причины смерти малыша в медицинском заключении указаны последствия от попадания батарейки в организм. Однако, пишет издание, по мнению родителей, во время эндоскопии врачи задели кишку их сына, спровоцировав отток крови. Сейчас они готовят заявление в суд. Кроме того, проверку проводит Следственный комитет.

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Ранее жительница Симферополя обвинила врачей в халатности, приведшей к смерти ее дочери. По словам россиянки, изначально она отвезла девочку в больницу с жалобами на боль в ноге и температуру, в результате медики заверили, что у ребенка проявилось осложнение тонзиллита, однако пациентке становилось все хуже. Несколько дней спустя у девочки остановилось сердце.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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