Французский военный Тительман: F-16 сбила система ПВО, полученная ВСУ не от США

Бывший служащий авиации Военно-морских сил (ВМС) Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман заявил, что истребитель F-16, вероятнее всего, сбила украинская система противовоздушной обороны (ПВО), которую Киев получил не от США. Об этом он высказался в беседе с изданием Libre.

Военный уточнил, что силы ПВО и истребители американского производства распознают друг друга Поэтому он скептически оценил версию, согласно которой F-16 сбила система Patriot.

«Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным», — допустил он.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, сообщалось 28 августа. Самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.