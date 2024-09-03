Во Франции допустили новую версию крушения F-16 на Украине

Бывший служащий авиации Военно-морских сил (ВМС) Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман заявил, что истребитель F-16, вероятнее всего, сбила украинская система противовоздушной обороны (ПВО), которую Киев получил не от США. Об этом он высказался в беседе с изданием Libre.
Военный уточнил, что силы ПВО и истребители американского производства распознают друг друга Поэтому он скептически оценил версию, согласно которой F-16 сбила система Patriot.
«Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным», — допустил он.
Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, сообщалось 28 августа. Самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.