Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:31, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Военкор назвал «ключ от Угледара» для ВС России

Военкор Котенок: село Новоукраинка станет «ключом от Угледара»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Село Новоукраинка станет «ключом от Угледара» для Вооруженных сил (ВС) России, взятие населенного пункта позволит ударить по угледарскому узлу обороны украинской армии. Об этом написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«К ней идет движение сразу с нескольких направлений: с юго-восточного — удар в районе н.п. Водяное; с юга—юго-запада — от Пречистовки; с востока — от Константиновки на Катериновку и Елизаветовку», — написал Котенок.

По словам военкора, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают оборону Новоукраинки. Он отметил, что командование противника и раньше готовило село к возможной сдаче Угледара, а после успешных наступательных действий ВС России возле населенного пункта появились новые укрепления.

Ранее Котенок сообщил, что ВСУ начали отвод своих подразделений из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

      Минобороны заявило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

      В Минобороны заявили об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

      Военкор назвал «ключ от Угледара» для ВС России

      Дипломат рассказал об отношении европейцев к «российской угрозе»

      Россиянка побывала в США и назвала себя богиней на фоне «толстых американок»

      В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

      На Западе рассказали о последствиях наступления ВС России для ВСУ под Красноармейском

      Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

      ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше