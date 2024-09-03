Военкор назвал «ключ от Угледара» для ВС России

Военкор Котенок: село Новоукраинка станет «ключом от Угледара»

Село Новоукраинка станет «ключом от Угледара» для Вооруженных сил (ВС) России, взятие населенного пункта позволит ударить по угледарскому узлу обороны украинской армии. Об этом написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«К ней идет движение сразу с нескольких направлений: с юго-восточного — удар в районе н.п. Водяное; с юга—юго-запада — от Пречистовки; с востока — от Константиновки на Катериновку и Елизаветовку», — написал Котенок.

По словам военкора, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают оборону Новоукраинки. Он отметил, что командование противника и раньше готовило село к возможной сдаче Угледара, а после успешных наступательных действий ВС России возле населенного пункта появились новые укрепления.

Ранее Котенок сообщил, что ВСУ начали отвод своих подразделений из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народной республике.

