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18:22, 3 сентября 2024Бывший СССР

Представители Италии и Южной Осетии встретились в Беслане

Мэры Градары и Цхинвала ратифицировали договор

Фото: Игорь Чочиты / Wikimedia

Мэр Градары Филиппо Гаспери и мэр Цхинвала (столица Республики Южная Осетия, — прим. «Ленты.ру») Ромео Хугаев ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве двух городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осетия - [æ]».

Гаспери также подписал декларацию по противодействию терроризму с мэром города Беслан (Республика Северная Осетия, Россия). Стороны «договариваются о совместных шагах по противодействию проявлениям (...) религиозной и этнической нетерпимости во всех ее проявлениях», сообщается в совместном заявлении.

Также в рамках встречи была вручена награда спецпредставителю Южной Осетии в Италии за вклад в налаживание сотрудничества между странами.

Правительство Итальянской республики не признает Республику Южная Осетия независимым государством и считает ее частью Грузии. Отдельное сотрудничество между муниципалитетами считается допустимым.

Подписание договоров и награждение проходило в рамках приезда делегации Италии в Беслан во время традиционных дней памяти трагедии 2004 года. Жертвами теракта тогда стали 334 человека, в том числе 186 детей. Пострадали 783 местных жителя.

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      Сергей Болиев
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