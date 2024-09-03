Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Американская модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кайла Лорен рассказала, что однажды у нее состоялся необычный разговор со священником. Историей она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

По словам Лорен, тот же тренажерный зал, в который ходит она, посещает священнослужитель и его жена. Однажды звезда OnlyFans пожаловалась ему на преследования и анонимные письма с критикой, которые она получает от соседа по дому.

«Он (священник — прим. «Ленты.ру») сказал мне: "Знаешь, хотя мы с тобой и работаем в разных сферах, ты удивишься, насколько я тебя понимаю. Люди думают, что я — это моя работа. Они думают, что это олицетворяет меня"», — раскрыла она содержание беседы. В разговоре с моделью пастор добавил, что профессиональная деятельность человека не характеризует его полностью.

Ранее модель OnlyFans также назвала неожиданное последствие увеличения груди. Лорен заявила, что благодаря этой операции она смогла преодолеть расстройство пищевого поведения.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Харрис заявила о напряженной предвыборной гонке с Трампом

      Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

      В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

      Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

      Назван список блюд для гостей ВЭФ

      Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

      Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

      В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

      Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше