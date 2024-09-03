Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

Американская модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кайла Лорен рассказала, что однажды у нее состоялся необычный разговор со священником. Историей она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

По словам Лорен, тот же тренажерный зал, в который ходит она, посещает священнослужитель и его жена. Однажды звезда OnlyFans пожаловалась ему на преследования и анонимные письма с критикой, которые она получает от соседа по дому.

«Он (священник — прим. «Ленты.ру») сказал мне: "Знаешь, хотя мы с тобой и работаем в разных сферах, ты удивишься, насколько я тебя понимаю. Люди думают, что я — это моя работа. Они думают, что это олицетворяет меня"», — раскрыла она содержание беседы. В разговоре с моделью пастор добавил, что профессиональная деятельность человека не характеризует его полностью.

Ранее модель OnlyFans также назвала неожиданное последствие увеличения груди. Лорен заявила, что благодаря этой операции она смогла преодолеть расстройство пищевого поведения.