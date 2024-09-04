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06:45, 4 сентября 2024Россия

Бывший вице-президент России заявил о поставках оружия ВСУ через несколько уязвимых точек

Бывший вице-президент Руцкой: оружие для ВСУ идет через несколько уязвимых точек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного вооружения, боеприпасов, боевой техники и горюче-смазочных материалов (ГСМ) проходят через несколько уязвимых точек, удары по которым способны существенно затруднить Киеву логистику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший вице-президент России, Герой Советского Союза и военный летчик Александр Руцкой.

С чего начать, чтобы прекратить всю логистику [западных] поставок? На железной дороге есть четыре точки, там, где идет смена колесных пар вагонов. В Европе — узкая колея, у нас — широкая колея. Почему эти центры не уничтожены? Дальше — шесть железнодорожных мостов. Почему они не уничтожены? Два тоннеля. Почему не завалены эти два тоннеля?

Александр Руцкойбывший вице-президент России

Об ударах по транспортной инфраструктуре, о которой говорит Руцкой, известно немного. Так, в июне 2022 года Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал что украинская сторона подтверждала удар крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному тоннелю — основной артерии снабжения ВСУ, проходящей через Карпаты во Львовской области.

Еще об одном ударе по этому объекту, на этот раз с применением аэробаллистической ракеты «Кинжал», сообщал в августе 2023 года в комментарии «Московскому комсомольцу» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвичук. До начала военных действий через Бескидский тоннель проходило 60 процентов транзита грузов между Украиной и странами Западной и Центральной Европы.

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      Игорь Дмитров
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